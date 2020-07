Stad stimuleert sporters en sportclubs na corona: deze maatregelen moeten duwtje in de rug geven Nele Dooms

09 juli 2020

14u27 2 Dendermonde Dendermonde neemt een aantal maatregelen om sporters en sportclubs een duwtje in de rug te geven. De initiatieven moeten de clubs helpen om de gevolgen van de coronacrisis beter op te vangen. Ook de uitbaters van de cafetaria’s van sporthallen en zwembad mogen steun verwachten. De gemeenteraad keurde alle maatregelen goed. Wij zetten ze even op een rijtje.

20 procent korting

Elke sportclub die stedelijke accommodatie huurt, krijgt toch de gebruikelijke twintig procent korting, ook al was er geen huur voor een jaar. Schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V) legt uit: “Elke sportclub die jaarlijks voor minstens 40 weken stedelijke accommodatie huurt, krijgt 20 procent korting”, zegt ze. “Maar door de verplichte sluiting tijdens de coronacrisis komen de meest sportclubs nu niet aan dat aantal weken en zouden ze dus in principe de volle pot moeten betalen. We maken nu een uitzondering voor deze clubs, zodat ze voor het seizoen 2019-2020 gegarandeerd toch die korting krijgen.”

Minder betalen voor grasterreinen

Twintig sportclubs die een overeenkomst hebben met de stad voor het gebruik en onderhoud van grasterreinen moeten minder betalen. “Deze sportclubs betalen meteen voor een volledig seizoen bij de start van het seizoen”, legt Cleemput uit. “De clubs hebben echter 72 dagen lang hun terrein niet kunnen gebruiken door de lockdown van 14 maart tot en met 24 mei. Voor deze periode moeten de clubs niets te betalen.”

Langer zwemmen

Wie een abonnement of beurtenkaart heeft voor het stedelijk zwembad Olympos zal daar langer gebruik van kunnen maken. De vervaldatum wordt verlengd met 3,5 maand. Dat is de periode dat het zwembad gesloten was door de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is, zal deze maatregel in de inkomhal van Olympos opgehangen worden.

Nog geen concessie voor cafetaria’s

De uitbaters van de cafetaria’s in sporthallen en zwembad Olympos zullen voor de maand juni nog geen concessievergoeding moeten betalen. Sporthallen en zwembad zijn nog maar sinds midden juni open en dus waren ook de bijhorende cafetaria’s heel die tijd dicht. De concessievergoeding voor die periode van lockdown werd al afgeschaft. “Normaal zouden de uitbaters vanaf de heropening weer moeten betalen”, zegt Cleemput. “Maar om hen, na dit bijzonder moeilijk voorjaar, toch wat meer ademruimte te geven, is beslist voor de hele maand juni nog geen vergoeding aan te rekenen.”