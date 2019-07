Stad steunt uitwisselingsprojecten secundaire scholen Nele Dooms

05 juli 2019

15u08 2

Het stadsbestuur van Dendermonde blijft uitwisselingsprojecten van secundaire scholen in de stad steunen. De gemeenteraad keurde zo een toelage van 2.500 euro aan het Oscar Romerocollege goed. De vijf verschillende domeinscholen van het ORC houden er diverse internationale uitwisselingsprojecten op na. In totaal zijn daar 250 leerlingen bij betrokken. Die trokken naar Zuid-Afrika, Italië, Griekenland, Portugal, Spanje, Nederland, Zweden en China. Ook het GO!-onderwijs Atheneum krijgt een subsidie van 2.500 euro. Daar lopen drie uitwisselingsprojecten. Laatstejaarsstudenten trokken naar Polen, vijfdejaars maakten een studiereis naar Londen en vierdejaars deden hetzelfde in Nederland.