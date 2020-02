Stad steunt online woontest ‘Thuis in de toekomst’ Nele Dooms

12 februari 2020

14u36 0

Het Dendermondse stadsbestuur zet mee zijn schouders onder de online woontest van de Vlaamse overheid ‘Thuis in de toekomst’. Via die enquête kunnen inwoners informatie geven over hoe ze graag willen wonen: wat vinden ze belangrijk en wat niet. “Die suggesties kunnen dienen om plannen voor de toekomst te maken”, zegt schepen Tomas Roggeman (N-VA). “Het biedt ook al wat inkijk in hoe het wonen er in de toekomst zal uitzien. Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Een grote privétuin of een gemeenschappelijke tuin samen met de buren? Wordt het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt? Het valt allemaal te bekijken.” Wie wil meedoen met de woontest, heeft slechts een tiental minuten nodig. Er zijn vijftien vragen. Info: www.thuisindetoekomst.be.