Stad stelt toch locaties open voor studerende jongeren Nele Dooms

28 mei 2020

10u05 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zorgt er, ondanks de coronacrisis, toch voor dat jongeren die beter op locatie studeren dat ook zullen kunnen. Er wordt op verschillende locaties in de stad voor zo’n 75 studenten plaats gemaakt.

Zogeheten “Blokspots” zijn in Dendermonde al enkele jaren een feit. Jongeren konden tijdens de blok- en examenperiodes studeren in onder andere lokalen van het Jeugddienst, de bibliotheek en zelfs jeugdhuis Zenith. Alleen werd het, gezien de huidige coronacrisis en de daarbij horende sluiting van verschillende gebouwen, niet simpel om dit ook nu toe te laten.

“Toch willen we dat jongeren die het niet makkelijk vinden om zich thuis te focussen, een plek bieden om te kunnen studeren”, zegt schepen Els Verwaeren (N-VA). “Om een oplossing te vinden hebben de sportdienst, de jeugddienst, jeugdhuis Zenith, de bibliotheek en Cultuurcentrum Belgica de handen in elkaar geslagen. Resultaat is dat we toch enkele locaties kunnen aanbieden om te blokken.”

In totaal kunnen 75 studenten vanaf 2 juni op verschillende locaties in de stad terecht om te studeren. Er gelden natuurlijk wel speciale regels en afspraken. Wie interesse heeft om te blokken op deze locaties, kan voor meer informatie en om zich in te schrijven terecht op bibliotheek@dendermonde.be.