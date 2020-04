Stad stelt participatietraject voor heraanleg Oude Vest uit, maar timing uitvoering blijft behouden Nele Dooms

27 april 2020

11u38 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde stelt het participatietraject voor de heraanleg van de Oude Vest uit. De straat in het centrum van Dendermonde moet in de toekomst een aangename winkel-, wandel- en woonstraat worden. De timing voor de uitvoering van de make-over blijft behouden in 2023.

Een volledige remake moet de Oude Vest krijgen en de inwoners van Dendermonde krijgen daar, net zoals bezoekers en handelaars, inspraak in. Om tot een ontwerp voor een herinrichting te komen, zal een participatietraject plaatsvinden. Normaal gezien zouden er inspraakmomenten georganiseerd worden vanaf het voorjaar, maar door de coronacrisis is dat niet haalbaar.

“De eerste participatieweek zal daarom pas plaatsvinden in september, de tweede in december en de derde in maart 2021", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Ook de aanstelling van het participatiebureau, en de ontwerper zijn verschoven, maar ze zullen beiden aangesteld worden in de zomer van 2020. De uitvoering van de heraanleg van de Oude Vest komt niet in het gedrang. Daarvoor houden we 2023 aan.”