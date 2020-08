Stad start met ontruiming columbariusnissen: plaats maken op kerkhoven Nele Dooms

05 augustus 2020

16u29 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde wil binnenkort een aantal columbariumnissen ontruimen. Dat is nodig om plaatsgebrek op de kerkhoven in de stad aan te pakken. Bovendien start de stad met een jaarlijkse opvolging van graven waarvan de concessietermijn verstreken is.

Op de verschillende begraafplaatsen van de stad wordt de procedure uitgehangen om tot ruiming van columbariumnissen over te gaan. Het gaat om elf columbariumnissen met concessie waarvan de oorspronkelijke termijn verstreken. Daar zijn nog eens 322 niet-geconcedeerde columbariumnissen bij waarvan de termijn van 15 jaar verstreken is. Aan de ingang van de betrokken kerkhoven is een affiche aangeplakt om nabestaanden hiervan op de hoogte te brengen. Ook de betrokken nissen kregen allemaal apart een aanplakking.

Nabestaanden kunnen de concessie verlengen of er één aanvragen en hebben daarvoor de tijd tot juli volgend jaar. Doen ze dat niet, dan verdwijnen de nissen van hun overledene. Na 3 augustus 2021 zullen de overgebleven grafmonumenten en toebehoren door de stadsdiensten verwijderd worden. Daarna worden de assen van de overledenen uit de ontruimde nissen uitgestrooid op de strooiweide van dezelfde begraafplaats.

