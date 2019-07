Stad start fietslessen voor anderstalige nieuwkomers Nele Dooms

09 juli 2019

16u30 4 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde start met fietslessen voor anderstalige nieuwkomers in de stad. De stad wil zo de zelfredzaamheid van nieuwe inwoners uit een ander land verhogen.

“We richten ons heel specifiek op nieuwkomers”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “In het Midden-Oosten bijvoorbeeld leren veel mensen niet fietsen. Nochtans is dat hier heel handig als je dit kan. Met een grotere mobiliteit heb je ook een grotere kans om werk te vinden en te integreren. Met de fietslessen bieden we iedereen de gelegenheid om te leren fietsen en daardoor aan zelfstandigheid te winnen.”

Wie wil leren fietsen, zal dat in kleine groepjes en op een veilige manier kunnen. Inschrijven is nu al nodig. De lessen starten in september. Het gaat om een cursus van zes lesmomenten. Die vinden vanaf 20 september elke vrijdag plaats van 10.15 tot 11.30 uur aan het sportcentrum van Sint-Gillis-Dendermonde. Wie zelf nog geen fiets heeft, kan beroep doen op de sportdienst voor een exemplaar om te oefenen.

Ook schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V) juicht het initiatief toe. “In Dendermonde wordt vaak en veel gefietst. Toch zijn er nog heel wat volwassen, anderstalige Dendermondenaren die niet kunnen of durven fietsen”, zegt ze. “Ze hebben het als kind nooit geleerd, zijn bang om zich hier in het verkeer te begeven of hebben het al zo lang niet meer gedaan. Daarom zijn onze lessen, volledig op maat van de beginnende fietser, zo nuttig. We hopen mensen meer zelfvertrouwen te geven op de fiets, en hen meer te laten bewegen.”