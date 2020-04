Stad stapt mee in bomencharter Nele Dooms

26 april 2020

11u01 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde heeft het “bomencharter” ondertekend. Daarmee engageert het zich om de komende vijf jaar zo veel mogelijk bomen te planten in de Ros Beiaardstad.

“Het gaat daarbij om alle bomen op ons grondgebied”, zegt schepen van klimaat Leen Dierick (CD&V). “Dus niet alleen bomen die geplant worden door de gemeente zelf tellen mee, maar ook bomen die geplant worden door inwoners of andere instanties. Het succes van onze voorbije actie ‘lof voor elke hof’ was in die zin al een stap in de goede richting. Meer bomen is goed tegen de opwarming van het klimaat.”

Streefdoel is een extra boom per inwoner van de stad. Onder andere oppositiepartij Groen drong eerder al aan op de ondertekening van het bomencharter. “Want wie in een groene omgeving woont, is gezonder. Meer groen en natuur in de buurt nodigt uit tot bewegen, verhoogt de creativiteit, de arbeidsproductiviteit, de woonkwaliteit en het algemene welbevinden. Redenen genoeg dus om op alle mogelijke manieren te werken aan voldoende groen en de aanplanting van extra bomen. Het bomencharter kan ook symbool staan voor de collectieve strijd die we voeren tegen klimaatopwarming.