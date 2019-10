Stad spendeert jaarlijks 190.000 euro aan reinigen straatkolken: “Hou ze aub proper” Nele Dooms

03 oktober 2019

Het Dendermondse stadsbestuur besteedt 190.000 euro per jaar om straatkolken, in de volksmond ‘rioolputjes’, te reinigen. Dat gebeurt drie keer per jaar. De stad telt 15.000 straatkolken op het grondgebied. “Afhankelijk van de vervuiling kan de kost zelfs nog oplopen”, weet schepen Leen Dierick (CD&V). “Daarom lanceren we een oproep naar de inwoners om mee te helpen straatkolen proper te houden.” De straatkolken dienen om regenwater op te vangen en af te voeren. De stad krijgt echter regelmatig meldingen over verstopte straatkolken, waardoor het regenwater niet meer kan weglopen en het risico op overstroming vergroot. “Als de reinigingsdienst dan ter plaatse gaat, treffen ze vaak etensresten, frituurvet, sigarettenpeuken of cementresten aan. Dat zorgt niet alleen voor verstopping, maar ook voor geurhinder, ongedierte en milieuschade”, zegt Dierick. “Mensen moeten er op letten dat niet zomaar alles in de straatkolk mag.” De stad verspreidt nu tips om inwoners te sensibiliseren over wat niet in de rioolputjes terecht mag komen. Dat gaat om onder andere verf, cement, frituurvet, etensresten, schoonmaakwater, kattenbakvulling, sigarettenpeuken, bladeren en hondenpoepzakjes.