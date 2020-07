Stad plant herdenking atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki Nele Dooms

16 juli 2020

15u51 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde plant begin augustus een herdenking van de atoomaanvallen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. De stad zal daarvoor de ‘Mayors of Peace’-vlag hijsen aan het stadhuis.

De atoomaanvallen Hiroshima en Nagasaki vonden precies 75 jaar geleden, op 6 en 9 augustus, plaats. Twee kernbommen vernielden beide steden en maakten vrijwel meteen 140.000 en 70.000 slachtoffers. “Ook Dendermonde wil stilstaan bij wat de Japanse steden is overkomen en samen met hen de internationale gemeenschap oproepen dringend werk te maken van wereldwijde nucleaire ontwapening”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Vandaag telt de wereld nog altijd zo’n 15.000 kernwapens, die gemiddeld dertig keer de kracht hebben van de bommen die 75 jaar geleden zijn ingezet.”

Naar aanleiding van de jaarlijkse herdenking van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki, zal in Dendermonde op 6 augustus de ‘Mayors for Peace’-vlag opgehangen worden aan het stadhuis, op de Grote Markt. Die blijft er hangen tot vrijdag 9 augustus. “Op deze manier wil Dendermonde niet alleen meehelpen om het netwerk visibiliteit te geven, maar krijgt het engagement binnen het netwerk Mayors for Peace ook concreet vorm”, zegt Buyse. “Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden, met als doel solidair te pleiten voor nucleaire ontwapening.”