Stad pakt uit met nieuwe toeristische gids: “Bezoekers uit heel België lokken” Nele Dooms

24 juni 2020

16u58 1 Dendermonde “Ontdek, beleef en doe”. Dat is het motto van de gloednieuwe toeristische gids waar Dendermonde mee uitpakt. Die wordt verspreid over heel België, want van overal wil de stad bezoekers lokken. Met extra aandacht voor de vormgeving is de brochure een compacte, vlotte en leesbare versie geworden.

Werken aan een nieuwe toeristische brochure was al eerder vastgelegd als één van de actiepunten voor de Dienst Toerisme en Stadspromotie van Dendermonde. Normaal zou de stad er tegen de Ros Beiaardommegang dit jaar mee uitgepakt hebben, maar daar dacht het coronavirus anders over. Niet alleen de ommegang werd uitgesteld ook de publicatie liep vertraging op. Zo moesten bijvoorbeeld alle teksten rond de evenementenkalender herschreven. Toch is de brochure, bij de start van de zomer, nu een feit.

“De brochure oogt leuk voor onze inwoners, maar is nog meer bedoeld voor iedereen die niet in Dendermonde woont”, zegt schepen van toerisme Dieter Mannaert (CD&V). “We willen met deze publicatie bezoekers van buiten de stad lokken. Daarom wordt de brochure ook in vier talen aangeboden, met naast Nederlands ook Frans, Engels en Duits. Het boekje moet iedereen op stap zetten om bezienswaardigheden, hotspots, activiteiten, weetjes en tips in onze stad en omgeving te ontdekken.”

Belangrijk is dat de brochure niet is opgevat als een soort encyclopedie die volledigheid nastreeft. Het moet eerder een inspiratiegids zijn. De publicatie zal daarom ook jaarlijks vernieuwd worden, zodat de inhoud actueel blijft. “Ook aan de vormgeving is enorm aandacht besteed”, zegt Patrick Segers, diensthoofd Toerisme. “Daarvoor gingen we in zee met grafisch bureau Omygod en Studio Yvio, allebei uit Dendermonde. Resultaat is dat de brochure uitnodigt om erop uit te trekken.”

De toeristische brochure “Dendermonde, Ros Beiaardstad en zoveel meer”, gedrukt op bijna 20.000 exemplaren, zal in het hele land te vinden zijn en vanaf 1 juli ook in het toeristisch infokantoor in het Dendermondse stadhuis.