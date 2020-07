Stad organiseert zomerschool voor anderstalige jongeren Koen Baten

20 juli 2020

11u57 0 Dendermonde De stad Dendermonde zal tijdens de zomervakantie een nieuw project opstarten waarbij ze anderstalige jongeren de kans geven om Nederlands te leren. Samen met Lebbeke en Buggenhout dienden ze een subsidieaanvraag binnen en kregen ze afgelopen week positief antwoord. “Het project heeft als doel om anderstalige jongeren tijdens de schoolvakantie taalkansen te bieden onder de vorm van een taalvakantie”, klinkt het.

Ten gevolge van COVID-19 was het niet mogelijk voor anderstalige leerlingen om hun Nederlands te oefenen en de taal machtig te worden. Nu zorgen ze dus voor een OKAN-klas (Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). “We willen met het project een brug slaan tussen vakantiegevoel en taal", zegt schepen Tomas Roggeman. “Anderstalige jongeren gaan doorgaans niet vaak op vakantiekamp met leeftijdsgenoten. We willen hen ook de kans bieden om op een onbezorgde en fijne manier te genieten van een leerrijke taalvakantie.”

De klassen gebeuren in samenwerking met het Oscar Romérocollege, GO! Talent, jeugddienst Dendermonde, Groep INTRO en het agentschap inburgering. Zij zullen een taalkamp organiseren met in de voormiddag taallessen en in de namiddag taalstimulerende activiteiten. “De focus ligt vooral op sterke individuele begeleiding. Ze zullen dan ook werken met kleine groepen jongeren om de taal kwaliteitsvol te kunnen aanleren", besluit Roggeman.

