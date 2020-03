Stad organiseert noodopvang voor kinderen uit eerste graad secundair tijdens paasvakantie Nele Dooms

31 maart 2020

15u12 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur zal tijdens de paasvakantie noodopvang organiseren voor jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs. Het gaat enkel om tieners tot 14 jaar van wie de ouders essentiële beroepen uitoefenen.

“Hiermee bedoelen we ouders die genoodzaakt zijn om op de werkvloer aanwezig te zijn”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ouders die telewerken, moeten hun tiener zelf thuis opvangen. We benadrukken bovendien dat dit initiatief enkel gaat om opvang en niet om vervanging van ons bestaande vakantieaanbod.”

Ouders die gebruik willen maken van deze noodopvang moeten mailen naar jeugddienst@dendermonde.be en vermelden voor hoeveel tieners en welke dagen opvang nodig is. Ook een attest van de werkgever dat vermeld dat aanwezigheid op de werkvloer vereist is, is nodig.

De noodopvang wordt voorzien in de lokalen van de jeugddienst, aan de achterkant van de bibliotheek aan het Sas 34. Een tiener minder dan 3 uur opvangen kost 4 euro, tussen de 3 en 6 uur 6 euro en meer dan 6 uur 12 euro. Eerder kondigde het Dendermondse stadsbestuur al aan dat het ook noodopvang voor kinderen tijdens de paasvakantie zal organiseren voor ouders essentiële beroepen uitoefenen.