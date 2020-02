Stad organiseert infomarkt over werken op Zeelsebaan en Steenweg van Grembergen Koen Baten

25 februari 2020

15u33 0 Dendermonde Sinds begin dit jaar wordt er gewerkt aan de Zeelsebaan en de Steenweg van Grembergen. Fluvius was er sindsdien aan de slag om de nutswerken uit te voeren. Vanaf 4 mei zouden dan de rioleringswerken aan de Steenweg van Grembergen van start gaan, na het bouwverlof volgen de werken op de Zeelsebaan.

Het Vlaams gewest, nv Aquafin en de stad Dendermonde voeren samen wegen- en rioleringswerken uit op de Zeelsebaan (N47) tussen de verkeerslichten aan de Martelarenlaan/Grootzand en het kruispunt met Kleinzand, en in een deel van de Steenweg van Grembergen.

Om de bewoners op de hoogte te houden van de werken wordt er op 2 maart een infomarkt georganiseerd waarop iedereen welkom is. Het infomoment vindt plaats van 18 tot 19.30 uur, voor handelaars en ondernemers. Vanaf 19.30 tot 21 uur kunnen de omwonenden en geïnteresseerden langskomen.

Agentschap Wegen en Verkeer zal aanwezig zijn net als het lokaal bestuur en de stadsdiensten. Ook Aquafin, de aannemer Colas, de bereikbaarheidsadviseur en de afkoppelingsdeskundige zullen er zijn voor wie vragen heeft.

De infomarkt gaat door in zaal Kluster in de Dokter Haekstraat 17. Op voorhand inschrijven is niet nodig.