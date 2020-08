Stad op zoek naar vrijwilligers voor rusthuizen Nele Dooms

13 augustus 2020

15u19 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten in de OCMW-rusthuizen in de stad. “Dankzij vrijwilligers is er meer tijd voor sociale en persoonlijke contacten”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Er is een goede reden waarom vrijwilligers maar al te welkom zijn in de woonzorgcentra. “Zorgpersoneel in een woonzorgcentrum heeft een zeer groot takenpakket waardoor er vaak minder tijd is voor een deugddoend praatje met bewoners of om samen iets leuks te doen”, zegt Roggeman. “Vrijwilligers kunnen hieraan een gezond tegengewicht bieden. De dienstverlening in de woonzorgcentra is goed, maar vrijwilligers zorgen ervoor dat het nog beter wordt.”

Wie 16 jaar of ouder is, kan als vrijwilliger in een rusthuis aan de slag. “De vrijwilligers worden ingezet om aangenaam wonen en leven in onze woonzorgcentra te versterken”, klinkt het. “Ze helpen mee om een open en warme thuis met een familiaal karakter te bieden. Dat doen ze door te helpen bij allerlei activiteiten en dienstverlening.”

Wie interesse heeft, kan contact opnemen via secretariaat@dendermonde.be of 052/25.10.00.