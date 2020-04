Stad onderzoekt mogelijkheden om inwoners van mondmaskers te voorzien, maar wacht op duidelijke richtlijnen Nele Dooms

22 april 2020

15u18 9 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde onderzoekt momenteel de mogelijkheden om mondmaskers aan te kopen of die zelf te maken en aan de bevolking ter beschikking te stellen. Maar het wil daarvoor wel eerst duidelijke richtlijnen van de federale overheid.

“Heel wat inwoners uiten hun bezorgdheid over de toekomst en vragen of de stad mondmaskers zal voorzien”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Een aantal gemeenten kopen nu al comfortmondmaskers aan voor hun inwoners. Dat zijn de maskers die sommigen nu al dragen als ze naar buiten gaan of winkelen in de supermarkt. We begrijpen deze bezorgdheid en dragen als lokaal bestuur het welzijn van onze inwoners hoog in het vaandel. Daarom zijn we de zaak ook aan het onderzoeken.”

De stad bekijkt de mogelijkheden om mondmaskers aan te kopen of zelf te maken, maar wil ook wachten op een duidelijke exitstrategie van de federale overheid met daarin ook de normen en voorwaarden voor die mondmaskers. “Momenteel is die duidelijkheid er nog niet”, zegt Buyse. “Wanneer en waar moeten mensen mondmaskers dragen? Aan welke normen en voorwaarden moeten de maskers voldoen? Komt de federale overheid tussen in de aankoop? We rekenen eerstdaags op duidelijke richtlijnen. Daarna, en op basis van een goede voorbereiding, kunnen we dan snel actie ondernemen.”

De stad blijft intussen inwoners ook oproepen om mee mondmaskers te maken voor zorgverleners. Het stappenplan daarvoor is te vinden op www.dendermonde.be/oproep-mondmaskers.