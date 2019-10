Stad neemt deel aan nationale test BE-Alert Nele Dooms

02 oktober 2019

16u54 3 Dendermonde Dendermonde doet mee aan de nationale test voor BE-Alert. Die zal plaatsvinden op donderdag 3 oktober.

BE-Alert is een nationaal alarmeringssysteem om de bevolking die rechtstreeks bij noodsituatie betrokken is, snel te verwittigen en instructies te geven. Zo krijgen ze een bericht als ze ramen en deuren moet sluiten of moeten evacueren bij een giftige rookwolk, een gaslek, een grote brand, ... Ofwel gaat dat via een sms ofwel via een gesproken bericht op een mobiel toestel of vaste telefoonlijn. Wie de BE-Alertberichten wil ontvangen, kan zich daarvoor inschrijven via www.be-alert.be.

Op donderdag 3 oktober test het stadsbestuur BE-Alert uit. Inwoners die in het gebied tussen de Mechelsesteenweg, de N41, de spoorlijn Buggenhout-Dendermonde en de spoorlijn Dendermonde-Zele wonen en ingeschreven zijn, ontvangen rond 8 uur ´s ochtends een sms. Dendermonde zal in totaal 425 sms-berichten verzenden met de tekst ‘Test BE-Alert stad Dendermonde. Via deze weg alarmeren we u bij een noodsituatie. Nodig ook anderen uit om in te schrijven via www.be-alert.be.’ Er worden ook 3.899 e-mails gestuurd naar alle inwoners van Dendermonde die ingeschreven zijn.