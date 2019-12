Stad maakt werkt van fietsbib, raadslid Bogman geeft schepen alvast eerste kinderfietsje cadeau Nele Dooms

05 december 2019

18u24 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur zal binnen afzienbare tijd starten met een fietsbibliotheek. Dat maakte schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) tijdens de jongste gemeenteraad bekend. Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) had het voorstel gelanceerd en gaf de schepen prompt een kinderfietsje cadeau om zijn woorden kracht bij te zetten.

“Een fietsbibliotheek geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van de fiets tegen een lage kostprijs”, legt gemeenteraadslid Tom Bogman uit. “Bij de fietsbibliotheek kunnen kinderfietsen voor kinderen tot 12 jaar geleend worden. Is de fiets te klein geworden? Dan breng je hem terug en krijg je een groter exemplaar mee. Een dergelijk initiatief scheelt voor jonge gezinnen een flinke slok op de borrel. Telkens een nieuwe fiets aanschaffen als je kind eruit gegroeid is, valt immers duur uit. Voor sommige gezinnen kan die uitgave zelfs erg zwaar doorwegen. Voor kansengroepen biedt de fietsbibliotheek een extra kans om op hun gezinsbudget te besparen én hun mobiliteit te verhogen.”

Eerder hadden ook Els De Wael, Pascal Putteman en Ellen Cassimon namens Jong CD&V al eens een gelijkaardig voorstel gelanceerd. Schepen Tomas Roggeman (N-VA) is te vinden voor het initiatief. “We zien hierin een opportuniteit voor onze Fietsherstelplaats van het OCMW”, zegt hij. “Dat is een sociaal tewerkstellingsproject en tegelijk zorgt het ervoor dat er fietsen beschikbaar komen. Natuurlijk is het laatste wat we willen de privé-handelaars in onze stad concurrentie aandoen. Daarom is het bedoeling de fietsbib alleen te voorzien voor een sociale doelgroep, inwoners die het niet zo breed hebben. We zijn hierover in overleg met een mogelijke partner. Eens die gesprekken rond, kan de fietsbib er komen. We verwachten dat tegen de lente van 2020.”