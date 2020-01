Stad maakt werk van uitbouw vierde lokaal dienstencentrum Nele Dooms

10 januari 2020

16u01 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde maakt werk van de uitbouw van een vierde lokaal dienstencentrum. Dat zal een plaats krijgen in Oudegem en bestemd zijn voor de inwoners van deze deelgemeente en Appels, Mespelare en Schoonaarde.

Er was al langer sprake van, maar door het project op te nemen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is het nu definitief zeker: ook de westkant van Dendermonde krijgt een lokaal dienstencentrum. Dendermonde beschikt momenteel over drie dergelijke centra. Het Zilverpand is er voor het centrum, De Zonnebloem voor Sint-Gillis en ’t Plein voor Baasrode. Voor een vierde zal een geschikte locatie in Oudegem aangestipt worden.

“Naast ontmoeting, vorming en ontspanning, kunnen inwoners in de lokale dienstencentra terecht voor heel wat diensten zoals maaltijden, wasserette, pedicure en manicure, boodschappendienst en administratieve hulp”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Een vierde dienstencentrum wordt een extra uitvalsbasis voor dienstverleners en vrijwilligers. Voor de inwoners zal het een ontmoetingsplaats zijn met een verbindende, preventieve en laagdrempelige werking. Net als in de andere ldc’s zullen inwoners ook in Oudegem terecht kunnen voor allerlei diensten of gewoon een gezellige babbel.”

De precieze locatie waar dit vierde lokaal dienstencentrum komt, wordt momenteel onderzocht. De stad voorziet voor de realisatie een budget van 1 miljoen euro. “De eerste stappen om dit te concretiseren vinden al in 2020 plaats, met de aanstelling van een ontwerper en het vastleggen van de locatie”, zegt Roggeman. “Voor die deelgemeenten waar geen eigen lokaal dienstencentrum gevestigd is, zoeken we trouwens naar partners die kunnen helpen om de dienstverlening van het Sociaal Huis te realiseren.”