Stad maakt werk van online registratie als orgaandonor Nele Dooms

27 juni 2019

Over afzienbare tijd moet het mogelijk zijn voor inwoners om zich online te registreren als orgaandonor. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld) drong er tijdens de vergadering op aan om zoveel mogelijk barrières weg te werken die mensen kunnen tegenhouden om zich te laten registreren als donor. “Eén orgaandonor kan tot acht levens redden”, stelt hij. “Toch wachten er in ons land nog altijd 1.200 patiënten op een geschikte donor. Door zich vooraf te registreren als donor wordt de familie de moeilijk vraag bespaard of het lichaam van de overledene als donor gebruikt mag worden. En bij registratie is men zeker dat de wilsbeschikking wordt gerespecteerd. Momenteel kan iedere meerderjarige principieel zijn keuze registreren bij de dienst Bevolking. Tot op vandaag kan dit echter alleen door persoonlijk langs te komen. Nog meer mensen zullen zich registreren als dat ook eenvoudig online kan via de stadswebsite. De praktijk in onder andere Kortrijk en Lokeren, wijst uit dat veel mensen zich wel willen laten registreren, maar er niet voor naar het Administratief Centrum willen komen.” Schepen Tomas Roggeman (N-VA) is voorstander van het voorstel. “De diensten zijn volop bezig met de uitwerking om een online registratie mogelijk te maken”, zegt hij. “We moeten er op toezien dat dit beveiligd en rechtsgeldig kan.”