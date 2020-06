Stad maakt terrasuitbreidingen mogelijk: ruimere terrassen op Grote Markt, kerkplein Sint-Gillis wordt terraszone Nele Dooms

09 juni 2020

15u29 0 Dendermonde Er zal deze zomer in Dendermonde veel meer ruimte zijn om op een terras iets te drinken. Het stadsbestuur maakt immers tijdelijke terrasuitbreidingen mogelijk. Voor de Grote Markt is dat al concreet met terrassen die 20 meter diep mogen zijn. Het kerkplein van Sint-Gillis wordt dan weer een terraszone.

Het stadsbestuur laat ruimere terrassen toe om de horeca, die sinds deze week de deuren weer mocht openen, meer ademruimte te geven. Grotere terrassen moeten er voor zorgen dat er ondanks de anderhalve meter-regel toch voldoende en even veel klanten bediend kunnen worden als voor de coronacrisis.

“Voor de grotere terrassen zijn er wel een aantal basisprincipes”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V). “Het moet praktisch uitvoerbaar zijn en op een veilige manier kunnen. Zo moet er voor passanten altijd een vrije doorgang van 1,5 meter zijn. Vaste constructies zijn niet toegelaten, alleen losse elementen zoals tafels, stoelen en parasols kunnen. Neemt een grote terras de ruimte voor een aanpalend pand in beslag, dat moet die eigenaar of huurder daar akkoord mee zijn.”

Aanvragen zo snel mogelijk bekijken

Het schepencollege keurde zopas een hele reeks permanente vergunningen voor terrasaanvragen van horecazaken goed. Ondertussen liepen er nog al eens een dertigtal aanvragen binnen van uitbaters die een nieuw of groter terras willen opzetten. Die aanvragen worden zo snel mogelijk bekeken. “Aanvragen die voldoen aan de principes, krijgen onmiddellijk goedkeuring”, zegt Mannaert. “Voor andere aanvragen die niet zo evident zijn, omdat er bijvoorbeeld parkeerplaatsen worden ingenomen of straten moeten worden afgesloten, is eerst een veiligheidscheck nodig.”

Horecazaken die aan pleinen liggen, kunnen die extra pleinruimte deze zomer gebruiken. Het schepencollege keurde al een uitbreiding van de terrassen op de Grote Markt goed. Daar wordt de terraszone uitgebreid van 10 naar 20 meter. Ook aan het kerkplein van Sint-Gillis wordt een terraszone voorzien. Daar zullen Bar Buur, Gillia smiles & pasta en Sixtijn alvast gebruik van maken.

Horeca-uitbaters kunnen een aanvraag voor een terras doen via juridischedienst@dendermonde.be.