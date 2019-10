Stad maakt kans op titel “favoriete fietsstad 2020" Nele Dooms

17u08 0 Dendermonde Dendermonde maakt kans om bekroond te worden tot “Fietsstad 2020". Voor het zover is, zijn echter wel voldoende stemmen van het publiek nodig.

Met de verkiezing Fietsgemeente/Fietsstad wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, in samenwerking met de Fietsersbond, lokale overheden met een sterk fietsbeleid in de bloemetjes zetten. Nieuw daarbij is de rol van het grote publiek. Waar steden en gemeenten bij vorige edities een kandidatuur zelf moesten indienen, zijn het nu de fietsende inwoners zelf die hun favoriete fietsstad of -gemeente kunnen aanduiden. Iedereen kan een stem uitbrengen.

“Dendermonde heeft fantastische routes om te fietsen”, zegt schepen van verkeer Marius Meremans (N-VA). “We hopen dus op heel wat online stemmen. Het volstaat om ‘Dendermonde’ aan te duiden en een aantal vragen te beantwoorden over fietsveiligheid en -vriendelijkheid.”

Stemmen kan tot en met donderdag 31 oktober via www.fietsgemeente.be. De top drie kan meedingen naar de eindtitel en wordt door een vakjury onder de loep genomen. Tot slot kan één stad of gemeente per categorie tot winnaar bekroond worden. De winnaars worden bekendgemaakt op het Vlaamse Fietscongres in mei 2020.