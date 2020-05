Stad lanceert spel- en antiverveelpakketten voor kwetsbare kinderen Nele Dooms

27 mei 2020

16u21 1 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde lanceert spel- en antiverveelpakketten voor kwetsbare kinderen. De verdeling gebeurt via het Huis van het Kind De Kroon. De pakketten zitten vol leuke knutselideeën en spelmateriaal voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

De jeugddienst, de bibliotheek, het Opvoedingspunt en het Sociaal Huis werkten samen het concept van de spel- en antiverveelpakketten uit. Die pakketten bieden toffe en inspirerende spelideeën waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen. Ze zijn er op maat van elke leeftijdscategorie.

“We vertrokken van een basispakket dat werd aangevuld met materiaal specifiek voor de verschillende leeftijdsgroepen”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “De pakketten werden opgedeeld per leeftijd: zowel voor de kleuters als voor de verschillende leeftijden van de lagere school. Elk pakket bestaat uit knutselmateriaal en spelideeën voor binnen en buiten. Wie inspiratie zoekt voor een leuk spel of knutselwerk, kan altijd eens rondneuzen in het bijgeleverde spelletjesboek.”

Gezinnen kunnen zelf geen aanvraag indienen om een pakket te ontvangen. De verschillende welzijnspartners zoals De Tondeldoos, het Agentschap Integratie en Inburgering, Spoor 56, Kind & Gezin en het Sociaal Huis staan zelf in voor de verdeling van de pakketten. Verschillende kwetsbare gezinnen die zij kennen door hun werking kregen al een pakket.