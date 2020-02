Stad lanceert Ros d’Amour: wie verklaart mee de liefde voor het Ros Beiaard op Valentijn? Nele Dooms

11 februari 2020

12u48 4 Dendermonde Vrijdag is het Valentijn en die dag grijpen ze in Dendermonde aan om vooral hun liefde voor het Ros Beiaard te uiten. Niet toevallig is het aanstaande vrijdag 14 februari nog exact honderd dagen voor de Ros Beiaardommegang plaatsvindt. Daar zal geen kat aan voorbij kunnen met Ros d’Amour en een evenement van de Pijnders op de Grote Markt.

“Valentijn en nog exact honderd dagen verwijderd van de ommegang. Dat vraagt om een liefdevolle actie”, klinkt het bij het Ros Beiaardcomité. Dat roept alle Ros Beiaardfans op om vrijdag het Ros te eren. “Samen gaan we voor 2020 ‘Ros Beiaarden’ in heel Dendermonde en daarbuiten”, klinkt het. “Hoe creatiever hoe beter.”

Dendermondenaren kunnen hun huis bevlaggen in het thema van de ommegang, de etalage decoreren, een tekening aan het raam hangen of zelf geknutselde paardjes tonen. Iedereen laten meegenieten van alle creativiteit en passie voor het Ros Beiaard, kan door er foto’s van te nemen en die te delen op sociale media met #rosbeiaard2020.

De Pijnders, die op 24 mei het Ros Beiaard door de Dendermondse straten zullen dragen, zorgen dan weer voor een eigen groot evenement om de laatste honderd dagen tot de ommegang in te zetten. Vrijdagavond vanaf 19 uur is iedereen welkom op de Grote Markt om van de feeststemming te proeven. ‘t Klein Muziekske is van de partij en een dj zorgt voor ambiance. Voor kinderen is Toepeneuze van de partij met kindergrime en staat het Ros Beiaard-springkasteel opgesteld. Ook de reuzen Petrus De Bruyne en Peke Rammekensant zullen aanwezig zijn.