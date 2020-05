Stad lanceert relanceplan: met deze 10 maatregelen wil Dendermonde middenstand, verenigingen en kwetsbare gezinnen ondersteunen Nele Dooms

04 mei 2020

15u26 0 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur heeft een relanceplan klaar om het sociaal-economische leven in de stad weer op te starten. Het ambitieus plan werd klaargestoomd door een werkgroep en besproken en goedgekeurd door alle politieke partijen uit de gemeenteraad. “Samen willen we ervoor zorgen dat de impact op de coronacrisis op onze stad zo beperkt mogelijk blijft”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). De stad investeert onder andere 625.000 euro in de lokale economie. Met deze 10 maatregelen wil Dendermonde middenstand, verenigingen en kwetsbare gezinnen ondersteunen. Een overzicht:

Korting bij lokale aankopen

Om lokale handel en horeca een impuls te geven, voorziet de stad speciale voordeelbonnen. Voor deze cadeaubonnen van lokale handelaars betalen kopers 40 euro, maar de inruilwaarde van de bon bedraagt 50 euro. De stad past de resterende 10 euro per bon bij. Dat is goed voor 20 procent korting bij Dendermondse handelaars en horecazaken. Omdat beide niet gelijktijdig open mogen, worden voor de twee groepen aparte cadeaubons aangemaakt. Lokale bedrijven kunnen als attentie voor hun werknemers bij de stad voordeelbonnen kopen met 20 procent korting. Ook hier past de stad het verschil bij. Voor deze kortingsactie is een budget van 100.000 euro voorzien. “Op deze manier slagen we erin om 500.000 euro in de lokale economie te injecteren om getroffen handelaars te ondersteunen”, zegt Buyse. De huidige cadeaubons die momenteel in omloop zijn met geldigheid tot maart, april of mei worden verlengd tot eind augustus.

Gratis parkeren en extra fietsparkings

Eerder werd al beslist dat parkeren in betalende zones in het stadscentrum door de coronacrisis gratis kan tot maandag 11 mei. Dat gratis parkeren verlengt de stad tot eind mei voor de parking Mechelse Poort, op de hoek van de Oude Vest met de Leopoldlaan. Er worden in het centrum ook extra fietsparkings voorzien.

Vloerstickers en affiches

Handelaars krijgen van de stad vloerstickers die visueel de 1,5 meter afstand tussen klanten aanduiden. De stickers zijn zo vormgegeven dat Dendermondenaren wachten op het Ros Beiaard, letterlijk en figuurlijk. Bijhorende affiches wijzen op preventieve maatregelen die nodig zijn bij een winkelbezoek. In de winkelstraten zal op de voetpaden de veilige afstand aangeduid worden. De stickers en affiches worden bedeeld door een ploeg winkelcoaches. Die gaan vanaf 11 mei op pad om handelaars te ondersteunen bij de heropening van hun zaak. De coaches zijn aanspreekpunt bij vragen en onduidelijkheden en sensibiliseren winkeliers om de preventieve maatregelen te volgen.

Extra publiciteit

Er komt een campagne met korte filmpjes om de boodschap “shop lokaal” extra in de kijker te zetten. De stad lanceerde ook al de website www.dendermonde.be/winkelhier, met een overzicht van lokale horeca, handel of marktkramers die leveren aan huis, cadebaubonnen verkopen of afhaal organiseren. Via nieuwsbrieven en sociale media roept de stad inwoners op om lokaal te shoppen.

Minder belastingen

Een reeks belastingen wordt aangepast of uitgesteld. De aanslagbiljetten voor de lokale belastingen die normaal in het voorjaar worden verstuurd, zullen nu pas in september in de brievenbussen vallen. Het gaat om de belasting op motoren, economische activiteiten voor bedrijven, verspreiden van reclamedrukwerk en niet-bebouwde percelen. De belasting op uitoefenen van een economische activiteit in nijverheids-, agrarisch of handelsbedrijf daalt met 25 procent. Nachtwinkels krijgen 25 procent belastingvermindering op de 1.000 euro belasting die ze jaarlijks moeten betalen, omdat ze veel beperkter open mogen zijn. Marktkramers met een abonnement voor de wekelijkse markten krijgen vrijstelling van standgeld, zolang de wekelijkse markt niet mag plaatsvinden.

Minder huur voor concessiehouders

Uitbaters van cafetaria’s in sporthallen, zwembad en cultuurcafé van CC Belciga moeten hun huurgeld niet betalen zolang de sluiting duurt. “We roepen hierbij ook andere verhuurders van handelspanden op om dit voorbeeld te volgen”, zegt Buyse.

Steun aan verenigingen en evenementen

De stad werkt aan verschillende scenario’s om deze zomer toch beleving in de stad te hebben, op een veilige manier. Momenteel is er nog veel onduidelijkheid over welke evenementen deze zomer zullen kunnen, maar de Dienst Evenementen staat paraat om evenementenaanvragen te vergunnen van zodra de maatregelen versoepelen. Voor verenigingen en evenementen blijven alle lopende subsidies overeind. Verenigingen en sportclubs moeten geen huur betalen voor terreinen en zalen tot zolang ze die niet kunnen gebruiken.

Aandacht voor kwetsbare inwoners

Medewerkers van de stad bellen proactief zeventigplussers op om er een babbeltje mee te slaan en te polsen of extra hulp of ondersteuning nodig is. De lokale dienstencentra zorgen voor maaltijdbedeling aan huis en versterkt de boodschappendienst en diensten als het Sociale Huis, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra en assistentiewoningen blijven voortdraaien.

Anti-verveelpakketten voor kinderen

Er worden anti-verveelpakketten samengesteld voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar uit kwetsbare gezinnen. Verschillende diensten werken hiervoor samen.

laptops en mondmaskers

De stad spoort inwoners, lokale bedrijven en andere instanties aan om gebruikte laptops in te leveren, zodat die ingezet kunnen worden voor leerlingen die zelf geen computer hebben om digitale lessen te volgen of huistaken te maken. Een oproep leverde al 35 laptops op, waarvan 10 nieuwe aangekocht door Businessclub Dendermonde. IT-1 en Medina schenken 54 vaste pc’s. De stad plaatste ook een bestelling van 50.000 herbruikbare mondmaskers, zodat elke inwoner een exemplaar kan hebben. Ze worden verwacht in de week van 18 mei, worden huis aan huis bedeeld en zijn goed voor een investinering van 102.850 euro.