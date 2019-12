Stad lanceert promofilmpje: dronebeelden tonen alle moois om te eindigen met steigerend Ros Beiaard Nele Dooms

24 december 2019

Net voor het jaareinde lanceert het stadsbestuur van Dendermonde een nieuw promotiefilmpje voor de stad. Dat is te bekijken via Youtube, de stadswebsite en sociale media. Aan de hand van dronebeelden wordt al het moois dat de stad en de deelgemeenten te bieden hebben in beeld gebracht. Historische en moderne gebouwen, volkse evenementen en feesten, gelach en gedans, verenigingen, academie en scholen, groen en water, het komt allemaal in beeld. De kijker vliegt als het ware over stad. Starten doet het promofilmpje aan de Hollandse Kazerne, aan de poort waarachter het Ros Beiaard staat. Onderweg zijn ook de stoere wildemannen, de knaptanden en de dansende Reuzen te zien. En als apotheose op het einde komt het steigerende Ros Beiaard prachtig in beeld.