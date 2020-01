Stad lanceert laatste oproep voor ‘Lof voor elke Hof’: gratis plant te bestellen tot 9 februari Nele Dooms

30 januari 2020

17u32 4 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur lanceert een laatste oproep voor haar project ‘Lof voor elke Hof’. Daarbij kan elk Dendermondse gezin een gratis plant voor in de tuin of het terras bestellen. Dit moet voor 9 februari gebeuren.

Met het project ‘Lof voor elke Hof’ wil het stadsbestuur nog meer groen in de stad. “Zelf nemen we het openbaar domein onder handen, maar ook elke tuin kan altijd meer groen gebruiken”, zegt schepen van Natuur Nele Cleemput (CD&V). “Daarom zorgen we er voor dat inwoners een gratis plant kunnen krijgen. Wie die nu bestelt, kan de plant in het voorjaar in de tuin of op het terras zetten.”

De stad voorziet één plant per adres. Er is keuze tussen een (fruit-)struik of een boompje, zoals aalbes of rode bes, framboos, kruisbes of stekelbes, spork of vuilboom, hazelaar, vlier, lijsterbes en rode kornoelje. De geselecteerde planten lokken ook bijen, vlinders en vogels naar de tuin en dragen zo bij tot meer biodiversiteit. Bestellen kan tot uiterlijk 9 februari via de stadswebsite. De bedeling vindt plaats op de parking van het Administratief Centrum op zaterdag 7 maart tussen 9.30 en 12 uur.