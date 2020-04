Stad lanceert aanvragen voor speelstraten zomervakantie (als corona het toelaat) Koen Baten

07 april 2020

11u30 0 Dendermonde De stad Dendermonde heeft het aanvraagformulier gelanceerd voor de aanvraag van de speelstraten in de zomer. Tijdens de zomervakantie kan je uw straat laten omtoveren tot speelstraat. De aanvragen moeten nu al binnen zijn. “Maar veel hangt ook af van de evolutie van het coronavirus", klinkt het.

Vorige zomer waren er heel wat speelstraten in Dendermonde. Om alles vlot te laten verlopen kan je nu al je aanvraag indienen bij de jeugddienst van de stad Dendermonde. Het aanvraagformulier en de voorwaarden kan je vinden op de website van de stad via www.dendermonde.be/speelstraten. U kan ook de jeugddienst contacteren via het nummer 052 21 20 93 of jeugddienst@dendermonde.be

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn er wel enkele aanpassingen gebeurd voor het verzamelen van handtekeningen. Om een speelstraat te krijgen moet immers 80 procent van de straat akkoord gaan. De aanpassingen kan je vinden in het aanvraagformulier. De formulieren moeten ingevuld worden voor 24 april. Of de speelstraten kunnen doorgaan deze zomer hangt natuurlijk ook af van de evolutie van het coronavirus.