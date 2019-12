Stad laat voortaan ook taks op afleveren vreemdelingenkaarten betalen Nele Dooms

12 december 2019

14u00 2 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde laat voortaan ook een taks betalen door wie een vreemdelingenkaart aanvraagt. De retributie werd zopas door de Dendermondse gemeenteraad goedgekeurd. Tot nu toe was deze dienstverlening gratis, maar daar komt vanaf 2020 verandering in. Dendermonde is de vierde stad in Vlaanderen die zo’n taks invoert.

Dat er een retributie op de aflevering van vreemdelingenkaarten komt, heeft volgens schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA) zijn redenen. “Tot nu toe was dit inderdaad gratis. Maar tegelijk moeten onze inwoners die een nieuwe Belgische identiteitskaart moeten hebben, wel betalen. Deze ongelijkheid willen we weg werken. Ook de aflevering van vreemdelingenkaarten vraagt immers inspanningen van onze administratie en brengt dus kosten voor de stad met zich mee. Daarom zal een vreemdelingenkaart voortaan even veel kosten als een identiteitskaart. Ook mensen die onze nationaliteit niet hebben, moeten dus de kosten betalen.”

De bedragen liggen gelijk voor iedereen, los van afkomst. Een vreemdelingenkaart kost, net als een identiteitskaart, 25 euro. In spoedprocedure kost dat 110 euro en in zeer dringende spoedprocedure 150 euro. Tijdens de gemeenteraad werd de retributie door meerderheidspartijen CD&V en N-VA en oppositiepartij sp.a goedgekeurd. Groen onthield zich. Open Vld en Vlaams Belang stemden tegen.