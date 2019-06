Stad krijgt taalbeleid: Nederlands norm in alle dienstverlening Nele Dooms

11u11 11 Dendermonde Het Nederlands wordt de norm in al de dienstverlening van de stad Dendermonde. Het stadsbestuur voert daarvoor voor het eerst een taalbeleid in. “Het is een belangrijke stap in ons lokale integratiebeleid”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Dendermonde kent de jongste jaren steeds meer anderstaligen als inwoners van de stad. “Dat levert soms praktische moeilijkheden op aan de loketten van de stad en het ocmw”, zegt schepen Roggeman. “Net daarom is het nodig een duidelijk taalkader op te stellen. Zo weet iedereen wat van hem verwacht wordt en hoe situaties moeten aangepakt. De leidraad is dat er overal aan onze loketten Nederlands gesproken wordt. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan er overgeschakeld worden op andere talen. Een voorbeeld daarvan is een dringende hulpvraag. We kunnen mensen niet in de kou laten staan.”

Het stadsbestuur kiest bewust voor de invoering van een taalbeleid. “We vinden het belangrijk dat elke inwoner van ons gelijke hulp- en dienstverlening op maat krijgt”, zegt Roggeman. “Maar dit taalbeleid is ook een belangrijke hoeksteen voor ons lokale integratiebeleid. De Nederlandse taal verbindt mensen in onze gemeenschap. Zonder kennis Nederlands is het heel moeilijk om deel te nemen aan het sociaal weefsel en een job te vinden. Wie hier komt wonen, moet zijn Nederlands leren om beter te kunnen integreren.”

In dat verband wil de stad ook nog meer inzetten op taalcursussen. “Nieuwe, anderstalige inwoners zullen uitgenodigd worden voor taallessen en leerkansen Nederlands in Dendermonde”, zegt Roggeman. “Onze centrale boodschap is: Dendermonde is een Vlaamse stad en hier spreken we Nederlands.”