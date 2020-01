Stad keurt overeenkomst voor verwerving Hollandse Kazerne goed: “Trekken aan heropwaardering van historisch, militair landschap” Nele Dooms

18 januari 2020

16u19 3 Dendermonde De gemeenteraad van Dendermonde heeft de optieovereenkomst voor de verwerving van de Hollandse Kazerne goedgekeurd. Bedoeling is dat het historische complex binnen de twee jaar volledig in handen is van de stad. Deze beslissing zorgt voor een serieuze stap vooruit voor de uiteindelijke heropwaardering van dit erfgoed. De komende jaren wil het stadsbestuur nog meer inzetten op haar historisch militair landschap en vroegere vestinggordel.

Eindelijk komt er wat schot in het dossier van de Hollandse Kazerne. Het complex werd gebouwd tussen 1827 en 1830 en deed dienst als infanteriekazerne. Maar ondertussen staat het al ontelbare jaren leeg en is het steeds meer aan het verkrotten. Hoewel de kazerne, met het bijhorende oefenterrein, een beschermd monument is, is het momenteel een kankerplek in hartje stad en voor de Dendermondenaars een doorn in het oog. Velen zijn vragende partij voor een noodzakelijke opwaardering, maar nog nooit kwam er concreet schot in de zaak.

De Regie der Gebouwen, die eigenaar is van de Kazerne, liet een paar jaar geleden weten dat het bereid was de Hollandse Kazerne aan het stadsbestuur over te dragen voor een symbolische euro. Gratis dus. De stad nam bedenktijd, maar zegde nu uiteindelijk toch toe. Met de optieovereenkomst, zopas goedgekeurd door de gemeenteraad, om de Kazerne te verwerven als resultaat.

“Deze overeenkomst heeft op zich laten wachten, maar dat komt omdat wat administratieve noodzakelijkheden hun tijd in beslag namen”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Nadat we in september de officiële mededeling kregen dat alles in orde was voor alle betrokken partijen, konden we terug in gang schieten met dit dossier. Met eindelijk de goedkeuring van de optieovereenkomst.”

De komende twee jaar zullen nu eerst nog bijkomende onderzoeken plaatsvinden naar onder andere de staat van de fundering van de Hollandse Kazerne. Er moet niet alleen een stabiliteitsonderzoek gebeuren, maar ook een marktonderzoek, om op basis daarvan een duidelijk herbestemming voor het complex te kunnen kiezen. Eerdere studies wezen al uit dat het complex zeker te restaureren is. Het Agentschap Erfgoed zou zelfs akkoord zijn dat het complex kan uitgebreid worden met een moderner volume, om daar bijvoorbeeld kantoren in te huisvesten. In eerste instantie zullen echter belangrijke instandhoudingswerken plaatsvinden om verdere aftakeling van het gebouw te voorkomen. Het gebouw moet ook volledig uitdrogen.

Omdat Dendermonde een historische stad is, wil het stadsbestuur bovendien al haar erfgoed en historisch patrimonium de komende jaren nog meer in de kijker plaatsen. Zo zal ingezet worden op de groene vestinggordel rond de stad, die verwijst naar het militair verleden van Dendermonde. Dat is opgenomen in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. “We focussen op de verdere reconstructie en toegankelijkheid van enkele mooie erfgoedrelicten”, zegt Buyse. “Er is budget voor onder andere het kruitmagazijn aan de Mechelse Poort en het wandelpad tussen Brusselse en Mechelse Poort.”