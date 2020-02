Stad ijvert mee voor CO2-neutraal bedrijventerrein Hoogveld: subsidie van 250.000 euro voor ambitieus energieproject Business Club Dendermonde Nele Dooms

19 februari 2020

14u29 2 Dendermonde De Business Club Dendermonde kan op een subsidie van liefst 250.000 euro rekenen van het stadsbestuur. De centen zullen gebruikt worden om de energievoorziening van het industrieterrein Hoogveld te vergroenen. De BCD heeft daar een ambitieus project voor klaar, waarbij bedrijven samenwerken om zelf opgewekte groene energie efficiënt uit te wisselen.

De Business Club Dendermonde is al een tijd bezig om dit project vorm te geven. Bedrijfsleiders zullen daarbij met de hulp van zonnepanelen en windturbines eigen energie produceren. Door die op te slaan op een batterijsysteem, kunnen bedrijven energie ook uitwisselen op momenten dat zij die nodig hebben. Zo wordt alle energie benut in plaats van ze verloren te laten gaan als het bedrijf zelf het niet nodig heeft. Elk bedrijf zal ook beschikken over een digitale meter die in kaart brengt wie wanneer energie gebruikt en wie wanneer energie over heeft en kan doorgeven.

Het stadsbestuur is bereid mee te investeren in dit project. “Deze actie moet immers bijdragen tot een CO2-neutraal bedrijventerrein en dat kadert in één van onze prioriteiten in het meerjarenplan, namelijk aandacht voor het klimaat”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V). “Het nieuwe subsidiereglement zal helpen bij het vergroenen van de energievoorziening van het Hoogveld.”