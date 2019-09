Stad heeft voortaan eigen ambtenaar Lokale Economie: Sofie Van Cauwenberghe wordt link tussen ondernemers en stadsbestuur Nele Dooms

10 september 2019

18u12 3 Dendermonde Dendermonde beschikt voortaan over een eigen ambtenaar Lokale Economie. Daar kunnen plaatselijke ondernemers met al hun vragen bij terecht. De middenstand in Dendermonde was al een hele tijd vragende partij voor zo’n ambtenaar. Unizo juicht de actie van het stadsbestuur toe.

Met de aanwerving van een ambtenaar Lokale Economie heeft de stad voortaan een centraal aanspreekpunt voor de Dendermondse lokale ondernemers, handelaars, winkeliers en bedrijven. “De verschillende Handelskernen en de Raad van Lokale Economie in Dendermonde waren hier al erg lang vragende partij voor”, zegt schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V). “Door een verschuiving binnen de personeelsformatie van de stad, konden we deze nieuwe functie creëren.”

Sofie Van Cauwenberghe is vanaf nu die ambtenaar lokale economie. Zij wordt het eerste aanspreekpunt voor alle ondernemers, handelaars en bedrijven die vragen hebben of nood hebben aan ondersteuning. “Het takenpakket omvat ook organiseren van initiatieven en evenementen ten voordele van lokale handelsverenigingen”, zegt ze. “Ik wil zorgen voor een goede link tussen ondernemers en de stad.”

Unizo Oost-Vlaanderen juicht de inzet van de ambtenaar Lokale Economie toe. “Dit is erg goed nieuws voor ondernemers in Dendermonde”, zegt algemeen directeur Jos Vermeiren. “Dendermonde levert hiermee goed werk, want uit een studie over de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers blijkt dat er ook in Oost-Vlaanderen op dat vlak nog werk aan de winkel is. In veel Oost-Vlaamse steden en gemeenten moeten ondernemers het stellen met slechts een deeltijdse ambtenaar lokale economie of zelfs helemaal geen aanspreekpunt. In slechts één derde van de gemeenten wordt de dienst economie bemand door meer dan een fulltime kracht. In Dendermonde hebben ze het alvast wel begrepen.”

Dendermonde wil met de ambtenaar ook nieuwe handelaars en bedrijven aantrekken. “We geloven er sterk in dat met dit initiatief een nieuwe dynamiek in de stad gebracht kan worden”, zegt Mannaert. “De coördinator lokale economie moet de draaischrijf binnen het economische weefsel van de stad zijn en mee vorm geven aan een krachtig lokaal economisch beleid.”