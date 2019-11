Stad heeft advies klaar over Empro, bedrijf dat al jarenlang geurhinder veroorzaakt: “Schors vergunning of hef ze op” Nele Dooms

29 november 2019

08u38 0 Dendermonde Eén dag voor deadline heeft de stad Dendermonde haar advies rond de toekomst van het bedrijf Empro op industrieterrein Hoogveld overgemaakt aan de provincie. Al jaren komen er geregeld klachten binnen over geurhinder. De stad adviseert om de vergunning van Empro te schorsen of op te heffen. De provincie moet nu voor eind januari de knoop doorhakken.

Al ruim vier jaar zijn er klachten rond de geurhinder, die het bedrijf Empro, dat op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde pluimen van kippen tot een basis van huisdierenvoeding en cosmetica verwerkt. Buurtbewoners uit Baasrode en Lutterzele in Sint-Gillis klagen over een misselijkmakende stank en die klachten namen alleen maar exponentieel toe.

Genoeg

Voor het Dendermondse stadsbestuur is het genoeg geweest. Het vroeg aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om in te grijpen. Concreet vroeg de stad om de vergunning van Empro te evalueren, een onderzoek te starten naar de sterke stijging van het aantal klachten over geurhinder de voorbije zomer én om de milieuvergunning van het bedrijf te schorsen “omdat de genomen maatregelen klaarblijkelijk onvoldoende zijn om de geurhinder weg te nemen”.

Het provinciebestuur had oren naar het verzoek en besliste in september om de procedure op te starten om de milieuvergunning van Empro te schorsen. Voor de beslissing valt, moet de provincie adviezen inwinnen bij zowel de stad Dendermonde als de afdeling Handhaving van de milieu-inspectie. Ook het bedrijf Empro zelf mag zich verweren in de zaak. Dat zal overigens tijdens een hoorzitting op 10 december gebeuren.

Aanslepende problematiek

Het stadsbestuur had twee maanden, tot eind november, tijd om haar advies over te maken. Dat is net ingediend bij de provincie. Het schepencollege is duidelijk: het adviseert om de omgevingsvergunning van het bedrijf te schorsen of op te heffen.

Als argument haalt het schepencollege onder andere de aanslepende problematiek van geurhinder door het bedrijf aan. “Het is duidelijk dat het niet mogelijk blijkt om op korte termijn een blijvende oplossing te bekomen”, klinkt het. “Het bedrijf kan momenteel niet voldoen aan de algemene voorwaarden van het Vlaams reglement op de milieuvergunning.”

Eind januari

De bestendige deputatie zal uiterlijk eind januari een beslissing moeten nemen over dit dossier. Dan wordt duidelijk of Empro, al dan niet tijdelijk of definitief, de deuren moet sluiten. Het actiecomité Bad Smell Hoogveld, dat al jaren strijdt tegen de stank van Empro, reageert tevreden op het negatief advies dat de stad verleent. Daar zitten ze nu als sinds januari 2019 aan meer dan 390 klachten over stank van het bedrijf.