Stad haalt ervaren centrummanager in huis: Jan Boots moet toekomst handelskern uitdenken Nele Dooms

10 juli 2019

13u40 5 Dendermonde Dendermonde haalt een ervaren centrummanager in huis. Jan Boots is een klinkende naam inzake centrummanagement, herontwikkeling van binnensteden en stadskernvernieuwing. Hij moet voor de Ros Beiaardstad een toekomstvisie voor een bloeiende handelskern vorm geven.

“We willen een nieuwe dynamiek in de stad”, zegt schepen van Lokale Economie Dieter Mannaert (CD&V). “Daarvoor werd al beslist om een coördinator lokale economie aan te werven. Die moet het centrale aanspreekpunt worden voor de Dendermondse lokale ondernemers, handelaars, winkeliers en bedrijven, hen ondersteunen en initiatieven ontwikkelen. Maar we willen nog een stap verder gaan. Om de komende jaren tot een echt bloeiend handelscentrum te komen en dat in de toekomst te garanderen, hebben we nood aan een sterke visie daarover. Net daarom trekken we nu Jan Boots aan, een expert op dat vlak.”

Analyse

Boots zal de huidige handelssituatie in de stad analyseren en een plan uitdenken om de handelskern te versterken. “Tegen het najaar moet een leidraad klaar zijn om in de toekomst geschikte projecten en maatregelen uit te werken”, zegt Mannaert. “Maar ook de communicatie en samenwerking met handelaars zal onderzocht en geoptimaliseerd worden. Boots gaat de komende maanden in Dendermonde zelf aan de slag, in nauw contact met de plaatselijke ondernemers, enerzijds om ervaringen te delen en anderzijds om expertise toe te passen op maat van Dendermonde.”

Jan Boots is zaakvoerder van City D. Hij is de voormalige centrummanager van de stad Genk, de allereerste centrummanager die België kende. Als zaakvoerder van City D heeft hij onder andere in Leuven, Mechelen en Aalst gelijkaardige opdrachten uitgevoerd. “Bedoeling is een plan uit te tekenen dat de Dendermondse handelskern weerbaar moet maken voor de toekomst”, zegt hij. “Er zijn immers flink wat uitdagingen waar handelscentra voor staan, denk onder andere maar aan e-commerce. De visie zal rekening houden met bereikbaarheid, functionaliteit en verblijfskwaliteit.”

Impulsen geven

De stad verheugt zich op de samenwerking, om de komende jaren de juiste impulsen te geven aan de lokale economie in Dendermonde. “Jan moet ons niet alleen een roadmap bieden om Dendermonde klaar te maken voor de komende twintig jaar”, zegt Mannaert. “Hij kan ook onze handelskernen adviseren hoe ze samen een mooiere toekomst kunnen uitbouwen. Met Jan Boots erbij halen we een ervaren gids binnen. En met binnenkort ook nog een coördinator lokale economie erbij, zijn we klaar om de uitdagingen van de toekomst aan te grijpen.”