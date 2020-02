Stad gaat voor lekkerder eten voor bewoners in rusthuizen: voortaan ook paardenworsten, Dendermondse witte en kopvlees op menu Nele Dooms

10 februari 2020

14u11 3 Dendermonde Lekkerder eten voor de bewoners in de rusthuizen en gebruikers van de lokale dienstencentra. Dat is de inzet van het Dendermondse stadsbestuur voor een vernieuwde samenwerking met Sodexo, die de centrale keuken beheert. Daar horen ook streekgerechten zoals paardenworsten, Dendermondse witte en kopvlees bij. “Bewoners zullen ook meer zelf kunnen kiezen wat ze eten”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

Het OCMW van Dendermonde werkt al langer samen met de firma Sodexo, die de ingrediënten voor de maaltijden levert. Onder begeleiding van die firma maakt personeel in de centrale keuken van rusthuis Aymonshof alle maaltijden klaar. Vandaar wordt alles verdeeld naar de andere rusthuizen die het eten verdelen onder de bewoners. “Ook voor een volgende periode blijven we verder samenwerken met Sodexo”, zegt schepen Tomas Roggeman. “Alleen vragen we nog extra inspanningen rond verse producten en gebruik van verse ingrediënten.”

Korte keten

De stad wil bovendien ook meer aandacht voor streekeigen ingrediënten en samenwerking met lokale boeren en producenten. “Deze korte keten-aanpak komt ten goede van lokale kmo’s en producenten”, zegt Roggeman. “Dit biedt bovendien de kans om onze rusthuisbewoners ook meer te laten genieten van streekproducten. Ze mogen er zeker van zijn dat bij bijzondere gelegenheden Dendermondse paardenworsten of Dendermondse witte op het menu zal staan in de toekomst. Kopvlees met mosterd wordt dan weer een optie bij de boterhammen. En bij de koffie kunnen bewoners Ros Beiaardgebak, -koekjes of Ros beiaardchocolaatjes krijgen.”

Voortaan zullen ook de persoonlijke voorkeuren en smaakverschillen van bewoners in de woonzorgcentra een rol spelen. Een nieuw digitaal beheersysteem moet toelaten om maaltijden op maat te maken naargelang voorgeschreven diëten, aangepaste texturen, materialen, locatie van consumptie enzovoort. “Elke bewoner wordt zo bediend op maat van zijn of haar persoonlijk profiel”, zegt Roggeman. “Hetzelfde geldt voor de hoeveelheden: ook deze worden aangepast naargelang de voorkeuren. Bovendien krijgen bewoners de gelegenheid om een tweede keer bij te vragen. Dagelijks zal ook de tevredenheid van alle consumenten gemeten worden.”

Buffetwagens

Nieuw in de rusthuizen zijn bovendien de buffetwagens voor het ontbijt en avondmaal. Ook bewoners die het ontbijt op hun kamer nuttigen, krijgen zo keuze tussen verschillende voedingswaren of beleg. In de buffetwagens is het allemaal voorhanden.

Dat er werk genoeg is in de centrale keuken in het Aymonshof is duidelijk. Dagelijks worden er ongeveer 500 maaltijden bereid om vervolgens te verspreiden tussen de woonzorgcentra, kinderdagverblijf De Kleine Kroon, de assistentiewoningen van het Klein Kwartier en de dienstencentra. Het nieuwe systeem zal starten op 1 mei.