Stad gaat voor bescheiden invulling Nationale Feestdag Nele Dooms

15 juli 2020

16u56 0 Dendermonde De Nationale Feestdag, op dinsdag 21 juli, zal in Dendermonde bescheiden gevierd worden dit jaar. Aanleiding is de coronacrisis.

De feestdag start in de Ros Beiaardstad met een Te Deum. Dat vindt om 11 uur plaats in de Sint-Egidiuskerk van Sint-Gillis-Binnen. Na deze viering volgt een plechtigheid op het Heldenplein, vlakbij de kerk. Wie het Te Deum wil bijwonen, moet vooraf zijn aanwezigheid bevestigen via christel.schockaert@dendermonde.be. Om 12 uur vindt er een Beiaardconcert plaats. Dat wordt verzorgd door stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek van in de toren van het Belfort van het stadhuis, aan de Grote Markt.