Stad en vzw Begijnhof werken samen voor restauratie zes huisjes Nele Dooms

17 juni 2020

15u22 0 Dendermonde Er is alweer een stap gezet in de verdere restauratie van het Sint-Alexiusbegijnhof. Een opknapbeurt van de wegenis van de site is momenteel volop bezig, maar ook diverse huisjes kunnen renovatie gebruiken. Het Dendermondse stadsbestuur en de vzw Begijnhof gaan daarvoor een samenwerking aan. De gemeenteraad gaf zijn principiële goedkeuring aan deze formule.

Concreet betekent de samenwerking dat het stadsbestuur een zestal huisjes op het Sint-Alexiusbegijnof in erfpacht neemt. De stad kan immers meer subsidie voor de restauratie krijgen dan de vzw. Eerder werd al door de bevoegde minister beslist om de restauratie van de zes huisjes als hoogdringend te beschouwen. Zo komt vervroegd subsidiegeld vrij.

De restauratie zal het kapelletje Sint-Antonius, dat zich meteen rechts bevindt voor wie het begijnhof door de toegangspoort binnen wandelt, omvatten en de huisjes 39, 40, 41, 42, 43 en 2. Die verkeren momenteel in zo slechte staat dat ze niet meer verhuurbaar zijn en dus leeg staan. Na renovatie zullen ze opnieuw verhuurd worden. “Een restauratie is dringend nodig en als stad willen we onze sterke schouders onder dit project zetten”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

De overeenkomst omvat ook een principieel akkoord om het middenplein van het begijnhof en de oude kleuterschool in erfpacht te nemen. “Op de locatie van de kleuterschool zullen we, mits het verkrijgen van de nodige vergunningen, een parking aanleggen voor begijnhofbewoners”, zegt Buyse (CD&V). “Daarmee willen we voorkomen dat mensen nog op het middenplein van de site zelf parkeren. Het gaat hier eigenlijk om een restperceel zonder historische waarde. Er kunnen maximum twaalf auto’s op, maar het schept wel mogelijkheden voor bewoners die bijvoorbeeld boodschappen gedaan hebben en die moeten uitladen. Ook de aanleg van deze parking moet een nuloperatie worden, want eens klaar wordt die ook weer vererfpacht.”