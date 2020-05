Stad breidt dienstverlening weer uit: ook niet dringende bezoeken en Stadswinkel zonder afspraak mogelijk Nele Dooms

12 mei 2020

15u05 3 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde breidt sinds deze week haar dienstverlening weer uit. Die stond de voorbije weken op een lager pitje door de coronacrisis. Vanaf nu is het opnieuw mogelijk om de Stadswinkel zonder afspraak te bezoeken en kunnen ook minder dringende bezoeken aan het Administratief Centrum.

De dienstverlening wordt in eerste instantie versterkt voor de Stadswinkel, het Administratief Centrum, het Sociaal Huis, het Huis van het Kind en de administratie in de Kerkstraat. De stad blijft wel vragende partij om zoveel mogelijk de digitale dienstverlening via de stadswebsite te gebruiken, om bijvoorbeeld een adreswijziging door te geven of een uittreksel uit het strafregister aan te vragen. “Dat is snel, gemakkelijk en veilig”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Voor wie toch langskomt, zorgen we ervoor dat we de dienstverlening veilig kunnen afhandelen. Hygiënemaatregelen naleven, looproutes respecteren en voldoende afstand bewaren, zijn hierbij zeer belangrijk. Wie komt, doet dat best alleen.”

De dienstverlening beperkt zich vanaf deze week niet meer tot dringende zaken. Ook minder dringende bezoeken zijn opnieuw mogelijk. In de Stadswinkel kunnen inwoners opnieuw zonder afspraak terecht. Voor dienstverlening die enkel op afspraak gebeurt, is het opnieuw mogelijk die online te boeken. De aangepaste openingsuren voor de Stadswinkel, het Administratief Centrum en het Sociaal Huis blijven voorlopig wel nog van kracht.

In het Administratief worden er minder afspraken per dag ingepland om de kruising met andere inwoners tot een minimum te beperken. Aan de ingang van de Stadswinkel staat een steward om de toegang tot het Administratief Centrum in goede banen te leiden en mee te sensibiliseren om de maatregelen op te volgen. De nieuwe afspraken gelden tot en met zondag 31 mei. Intussen bereidt de stad achter de schermen de stapsgewijze heropstart van de andere diensten verder voor.