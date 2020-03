Stad biedt noodopvang aan voor kinderen van medewerkers ziekenhuis en politie Nele Dooms

24 maart 2020

16u45 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde zorgt voor noodopvang voor kinderen van medewerkers van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, het lokaal bestuur en de lokale politie.

Het initiatief is bestemd voor die medewerkers die zelf geen opvang kunnen voorzien. De kinderen worden opgevangen in de buitenschoolse kinderopvang ‘t Speelpaleis, aan de Gentsesteenweg in Dendermonde. Er is opvang voorzien van maandag tot vrijdag, doorlopend van 7 tot 22 uur, voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

“Het gaat over noodopvang tijdens de werkuren van de medewerkers die genoodzaakt zijn om op de werkvloer aanwezig te zijn”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ouders die telewerken, moeten hun kinderen zelf thuis opvangen. Het lokaal bestuur wil op deze manier de zorgsector ondersteunen en gaat hiermee in op een vraag van het ziekenhuis.”