Stad bezorgt extra sportmateriaal aan gevangenis Nele Dooms

01 februari 2020

17u02 0 Dendermonde Het stadsbestuur van Dendermonde bezorgt de gevangenis van Dendermonde extra sportmateriaal. Het gaat om bats voor tafeltennis voor buiten en om fitnessgewichten. De stad zal in de toekomst ook zorgen voor een sporttrainer die in de gevangenis wekelijks een sportuurtje geeft.

“We werken hiervoor samen met De Rode Antraciet, een vzw die een groepsaanbod van sport en cultuur organiseert in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel”, zegt schepen van sport Nele Cleemput (CD&V). “We nemen dit initiatief omdat de mogelijkheden tot beweging en sport in een gevangenis beperkt blijven. De behoefte aan beweging is nochtans heel groot: met uitzondering van wat buitenlucht op de wandelkoer en het werk, zitten veel gedetineerden immers continu in hun cel. Door hen te laten sporten, krijgen ze een uitlaatklep. Het kan hen zelfs een hobby bieden voor na hun gevangenisstraf.”

Gedetineerden kunnen gebruik maken van de fitnesszaal, voetballen of basketballen in de sportzaal of deelnemen aan lessen zoals yoga en dans. Dankzij de bijdrage van de stad komen er nu extra fitnessmogelijkheden en tafeltennis. “Ik ben zelf gaan meesporten in de gevangenis en heb daar vastgesteld dat dit toch van belang is voor de gedetineerden”, zegt Cleemput.