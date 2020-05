Stad belt alle 70-plussers op: “Telefoontje maakt wereld van verschil” Nele Dooms

19 mei 2020

18u28 0 Dendermonde Dendermonde krijgt heel veel positieve reacties op de actie om alle zeventigplussers in de stad op te bellen. Daar staat stadspersoneel voor in. “De ouderen reageren oprecht blij. Een telefoontje in deze coronatijden maakt een wereld van verschil”, klinkt het.

De stad startte in de tweede helft van april met een belronde bij thuiswonende ouderen. Alle zeventigplussers worden opgebeld. “Veel ouderen hebben door de coronamaatregelen nauwelijks sociaal contact en dreigen geïsoleerd te raken”, legt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA) uit. “Door deze mensen proactief op te bellen, krijgen zij de gelegenheid om sociaal contact te hebben. Anderzijds wordt meteen ook nagegaan of zij geen sociale noden hebben.”

Voor de belactie is een tijdelijke telefoonploeg opgericht met medewerkers uit verschillende stadsdiensten die door de coronamaatregelen tijdelijk gesloten werden. De telefonisten stellen vragen zoals “Hoe voelt u zich?”, “Heeft u voldoende sociaal netwerk?”, “Heeft u nood aan extra hulp en ondersteuning?”. “Mensen die aangeven dat ze graag regelmatig opgebeld worden, worden opgenomen in de bestaande telefooncirkels van de lokale dienstencentra”, zegt Roggeman. “Ook als ze nood hebben aan bepaalde concrete hulp zoals boodschappen voor ze doen of eten koken, informeren we hen over het bestaande hulpaanbod. We proberen de sociale noden bij ouderen zo goed mogelijk te detecteren en ondersteuning te bieden.”

De reacties liegen er niet om. De meeste ouderen reageren oprecht blij met het telefoontje. “Ze zijn echt positief. Of hoe een simpel telefoontje toch een wereld van verschil kan maken”, zegt Roggeman.