Stad beëindigt cross border lease en neemt rioolstelsel weer in eigen handen Nele Dooms

02 oktober 2019

15u43 4 Dendermonde Er is vervroegd een einde gekomen aan de ‘cross border lease’, waarbij Dendermonde haar rioolstelsel in concessie gaf aan een Amerikaanse investeerder. De deal dateert al van meer dan tien jaar geleden en veroorzaakte destijds heel wat opschudding omdat er financiële risico’s aan verbonden waren. “Met positief resultaat voor de opmaak van onze begroting”, zegt schepen van Financiën Dieter Mannaert (CD&V).

In 2004 ging Dendermonde, samen met Sint-Niklaas en Hamme, een deal aan met een Amerikaanse bank om het rioolstelsel van de stad in concessie te geven. Dendermonde sloot met die bank een ‘cross border lease’. Concreet hield dat in dat het stadsbestuur het rioleringsnet verkocht aan de Amerikaanse investeerder, die op zijn beurt de riolering weer verhuurde aan de stad. Dendermonde kreeg daardoor 4,3 miljoen euro op zijn rekening en de Amerikaanse bank kon het geïnvesteerde kapitaal afschrijven bij de belastingen.

De contracten zouden eindigen eind 2036, maar stonden wel al van meet af aan ter discussie omwille van mogelijke financiële risico’s die er aan verbonden waren. Dat werd bewezen in 2008 met de economische crisis, die voor een financieel fiasco dreigde te zorgen. “Daarom besliste de stad al in 2013 om te onderzoeken of de overeenkomsten vervroegd konden eindigen, omdat het als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing”, zegt schepen Mannaert. “Uiteindelijk bleek de voorbije weken, door de lage rentestand in de Verenigde Staten, dat we konden stopzetten zonder hoge bijkomende kosten. Dat is dan ook effectief gebeurd.”

“Positief voor de stad is alvast dat er nu geen risico’s meer zijn”, zegt Mannaert. “Dankzij de 4 miljoen die we indertijd kregen, konden bovendien investeringen gebeuren zonder leningen. Uiteindelijk verwachten we nu ongeveer de helft van de oorspronkelijke som over te houden. Voor de opmaak van onze begroting is het slot van heel deze affaire positief.”