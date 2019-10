Stad bedeelt weer gratis strooizout Nele Dooms

23 oktober 2019

17u56 6 Dendermonde De herfst is goed op gang getrokken, maar in Dendermonde denken ze ook al wat aan de komende winter. Om er voor te zorgen dat bewoners hun voetpaden bij winterweer sneeuw- en ijsvrij kunnen houden, bedeelt het stadsbestuur ook dit jaar opnieuw gratis strooizout.

Elk Dendermonds gezin kan gratis één zak strooizout van tien kilogram krijgen. In ruil verwacht de stad dat inwoners bij wintertoestanden het voetpad begaanbaar houden. Dat is een verplichting in het politiereglement. Sneeuw moet dan aan de rand van het voetpad verzameld worden, zodat voor voetgangers voldoende ruimte is om te passeren. Wie gratis strooizout wil, kan dat afhalen op zaterdag 16 november. Hiervoor staat in het stadsmagazine een afhaalbon afgedrukt. Er zijn afhaalpunten aan de Hollandse Kazerne, aan de Noordlaan, het Technisch centrum op industrieterrein Hoogveld en basisschool De Klinker in Schoonaarde. De bedeling loopt van 9 tot 15 uur.