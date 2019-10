Stad bedeelt borden ‘control cruiser’ om voorbeeldige bestuurders te bedanken Nele Dooms

Het Dendermondse stadsbestuur heeft borden met de boodschap ‘Control Cruiser, bedankt om relax te rijden’ in huis om uit te delen aan inwoners die voorbeeldige bestuurders willen bedanken. De actie Control Cruiser is om te benadrukken dat er ook chauffeurs zijn die zich wél aan de snelheidslimieten houden, ook al krijgen bestuurders die de straten onveilig maken door overdreven snelheid vaak meer aandacht. Het begrip ‘Control Cruiser’ is een nieuwe, positieve term na een onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. “Een bevraging leerde dat de grote meerderheid van de bestuurders bereid is om zich aan de snelheidslimiet te houden, maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig hebben”, klinkt het. “Bovendien leerde het onderzoek dat één op de vier mensen graag actief de automobilisten die het rustig aan doen, wil bedanken. Dit kan nu via een bord aan de gevel van de woning.” Wie een Control Cruiser in zijn straat wil bedanken, kan een bord afhalen in de Stadswinkel, aan de Franz Courtensstraat in Dendermonde.