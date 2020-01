Stad aan de haal met #sportersbelevenmeer-award en behoort daarmee bij sportiefste steden van provincie Nele Dooms

07 januari 2020

14u11 2 Dendermonde Dendermonde mag zich een jaar lang #sportersbelevenmeer-stad noemen. De sportdienst zorgde ervoor dat de stad deze award in de wacht kon slepen. Dendermonde hoort daarmee tot de 33 sportiefste gemeenten en steden van de provincie Oost-Vlaanderen.

Sport Vlaanderen daagde in 2019 alle Vlaamse steden en gemeenten uit om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-award. Om die te behalen moesten zeker vijf van de zeven voorgestelde uitdagingen tot een goed einde gebracht worden. Opdrachten waren een G-sportinitiatief organiseren, inwoners stimuleren om op een originele manier foto’s op sociale media te delen, gezinnen aan het sporten krijgen, de maand van de sportclub coördineren, schoolsport promoten, een belevingsactiviteit in de natuur op poten zetten en werken rond sporten op het werk.

Dendermonde slaagde in het opzet. Zo kon een G-sportenfestival rekenen op 62 deelnemers die kennismaakten met verschillende sporten, sportinfrastructuur en andere clubs. Daarnaast stimuleerde de sportdienst de inwoners op een originele manier om hun sportbelevingsfoto’s te delen op sociale media met vermelding #sportersbelevenmeer. Met het initiatief van de Gele Sportkaart, gelinkt aan de ‘maand van de sportclub’, liet Dendermonde dan weer meer inwoners gratis sporten en proeven van nieuwe disciplines, infrastructuur en mogelijkheden. De sportdienst werkte ook een belevingsactiviteit uit rond sporten in de natuur: het mountainbikesportkamp met arrow tag, een oriëntatieloop, muurklimmen, bosspelletjes, lasergames en een dagtocht waren een schot in de roos. En de personeelssportdag liet 250 stadswerknemers samen nieuwe sporten ontdekken en bewegen.

“De sportersbelevenmeer-award is de kers op de taart van een jaar hard werk van onze sportdienst”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “De award werkt bovendien motiverend. We willen nu nog meer inwoners aan het bewegen en het sporten krijgen. Dat 2020 een minstens even sportief jaar wordt, is zeker.”

