Stabiele, lage coronacijfers in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

17 mei 2020

12u21 9 Dendermonde De cijfers rond de coronatoestand in Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius blijven er goed uitzien. Ze blijven al dagen op rij stabiel, én dus laag.

Er verblijven momenteel nog altijd drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Eén ervan is opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Het ziet er niet meteen naar uit dat het aantal patiënten omhoog zal gaan, want er dienden zich de voorbije twee dagen geen patiënten met mogelijke Covid-symptomen aan om een test te ondergaan. Er waren ook geen overlijdens van coronapatiënten.