Stabiele, lage cijfers rond corona in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

08 mei 2020

15u01 0 Dendermonde De cijfers rond de coronatoestand in Algemeen Ziekenhuis Sint-Gillis-Dendermonde blijven laag en stabiel.

Er verblijven momenteel nog acht patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse Ziekenhuis. Eén ervan is opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Eén andere patiënt is opgenomen omdat vermoed wordt dat hij besmet is met Covid19, maar waarvoor nog gewacht moet worden op de testresultaten. Er waren de voorbije 24 uur geen overlijdens.