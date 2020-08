Stabiele coronacijfers in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

05 augustus 2020

16u17 0 Dendermonde De cijfers van patiënten met een coronabesmetting in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde blijven stabiel. En dus laag.

De voorbije zeven dagen kwamen er in Dendermonde achttien coronabesmettingen bij. Dat is aanzienlijk, maar dat vertaalt zich niet in extra ziekenhuisopnames. Momenteel verblijft er slechts één patiënt die besmet is met Covid-19 in het Dendermondse ziekenhuis. Die patiënt is er wel zo ernstig aan toe dat hij op de dienst Intensieve Zorgen is opgenomen.