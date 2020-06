Stabiele coronacijfers in AZ Sint-Blasius Nele Dooms

04 juni 2020

17u53 0 Dendermonde De cijfers over de coronatoestand in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde vertonen een stabiele toestand.

Er verblijven momenteel vijf patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermonde ziekenhuis. Dat cijfer is al een aantal dagen hetzelfde. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn er geen opnames van coronapatiënten meer. Er zijn ook geen patiënten met mogelijke symptomen in het ziekenhuis opgenomen die wachten op testresultaten. De voorbije 24 uur werden ook twee Covid-patiënten uit het AZ Sint-Blasius ontslagen omdat ze voldoende hersteld waren om naar huis te gaan.